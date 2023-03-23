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Ймовірний кандидат у президенти США різко «перевзувся» щодо вторгнення Росії в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ймовірний кандидат у президенти США різко «перевзувся» щодо вторгнення Росії в Україну
Рон ДеСантіс
фото: Le Soleil

Нещодавно посадовець назвав вторгнення РФ «територіальною суперечкою», після чого піддався гучній критиці

Можливий кандидат у президенти США і губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс різко змінив позицію щодо війни Росії проти України і тепер не вважає її «територіальною суперечкою». Про це розповів Пірс Морган, якому ДеСантіс давав інтерв’ю, пише New York Post.

Журналіст заявив, що посадовець назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем і закликав притягнути його до відповідальності. Також ДеСантіс зазначив, що РФ була неправа, коли вторглася в Україну й окупувала Крим, і не виграє цю війну.

За його словами, «якби він міг клацнути пальцями, то віддав би Україні 100%».

«Але реальність така, що втручання Америки з точки зору ескалації з використанням більшої кількості зброї і, звичайно ж, сухопутних військ, я думаю, було б помилкою. Отже, саме це я і намагався донести, але Росія була неправа, коли вторглася. Вони були неправі, захопивши Крим», – наголосив ДеСантіс. 

Також можливий кандидат в президенти США сказав Моргану, що, на його думку, у цій війні переможе Україна.

«Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде повалено ним, і я думаю, що це добре», – зауважив він. 

Нагадаємо, що раніше ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон ДеСантіс заявляв, що захист України не є життєво важливим інтересом США й американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі. 

Теги: росія Україна війна США

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