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Глава МВС розповів, як проходить підготовка добровольців «Гвардії наступу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава МВС розповів, як проходить підготовка добровольців «Гвардії наступу»
фото ілюстративне

Бійці повинні вміти не лише стріляти з автомата, а й використовувати більш важке озброєння

Навчання добровольців «Гвардії наступу» проходять щоденно, мінімум десять годин, з залученням різних видів озброєнь. У першу чергу інструктори звертають увагу на морально-психологічний стан бійців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Щоденна підготовка, заняття продовжуються мінімум десять годин. Інструктори, які були підготовлені, працюють з особовим складом практично щодобово. Навчання проходять як удень, так і вночі із залученням безпілотної авіації, важкої техніки. Тобто, наші бійці повинні вміти не лише стріляти з автомата, а й використовувати більш важке озброєння, з яким ми потім підемо у наступ», – сказав Клименко.

Міністр зазначив, що на сьогодні кожен боєць готовий до виконання завдань своїх командирів. Під час навчань насамперед звертають увагу на морально-психологічний стан кожного добровольця. Якщо за тиждень людина розуміє, що не зможе брати участь у бойових діях, її відсіюють.

«Ми розуміємо цих людей, і краще ми їх відсіємо і наберемо нових, ніж така похибка у нас буде під час бойових дій, яка буде вартувати життя та здоров'я наших бійців. Тому ми досить ретельно відносимося як до відбору, до підготовки, так і до людського фактору, який проявляється під час цих навчань», – додав він.

За словами Клименка, командири, які готують бійців, достатньо досвідчені та, як правило, пройшли бойові дії 2014-го року, з 24 лютого 2022-го знаходилися у зоні бойових дій, тому вже знають свій бойовий склад і як згуртувати колектив.

Раніше повідомлялося, як МВС формує штурмові бригади.

До слова, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: війна МВС Україна

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