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Податкова матиме інформацію про банківські рахунки українців за кордоном – Гетманцев

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Податкова матиме інформацію про банківські рахунки українців за кордоном – Гетманцев
У податкової служби зʼявиться інформація про «цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків»
фото з відкритих джерел

Нардеп: Очікується, що цей крок сприятиме посиленню контролю за сплатою податків в Україні

Державна податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів за кордоном. Про це повідомив голова фінкомітету Верховної Ради, нардеп від «Слуги Народу» Данило Гетманцев.

За його даними, Організація економічного співробітництва та розвитку підтвердила успішність проходження Державної податкової служби України оцінки Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей для початку здійснення автоматичного обміну та визнала Україну надійним партнером. Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.

«Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC (міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей - ред.)», – запевнив Гетманцев.

За його словами, Державна податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном. Крім цього, у податкової служби зʼявиться інформація про «цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого», додав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів уже до кінця поточного місяця розпочне активну роботу над підвищенням податків, зокрема військового збору та податку на додану вартість. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Еспресо».

За словами нардепа, бюджет нині перевиконується, але надходжень за податками усе ще недостатньо.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 7 червня, заявив, що наразі в Україні не планується підвищення податків.

Також Парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок.

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Теги: міністр податки бюджет біженці парламент Данило Гетманцев законопроєкт

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