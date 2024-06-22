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Кабмін готує радикальне підвищення податків – нардеп

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кабмін готує радикальне підвищення податків – нардеп
Пропозиції від Кабміну щодо підвищення податків можуть бути радикальними
фото з відкритих джерел

Бюджет нині перевиконується, але надходжень за податками усе ще недостатньо

Кабінет Міністрів уже до кінця поточного місяця розпочне активну роботу над підвищенням податків, зокрема військового збору та податку на додану вартість. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Еспресо».

За словами нардепа, бюджет нині перевиконується, але надходжень за податками усе ще недостатньо.

«Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас уже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів», – зазначив Гетманцев.

Посадовець наголосив, що ситуація серйозна, тож очікувані пропозиції можуть бути радикальними. Він не уточнив, які саме податки можуть бути підвищені, але натякнув, що зміни будуть суттєвими.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 7 червня, заявив, що наразі в Україні не планується підвищення податків.

Водночас глава уряду підтвердив, що звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. Він нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.

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Теги: Данило Гетманцев Кабмін податки

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