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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чому збільшувати податки необхідно саме зараз

glavcom.ua
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Навіть якщо завтра з’явиться політична воля робити реформи, то результати будуть за кілька років
фото: Depositphotos

Цікаво, скільки людей підтримає справжні реформи, як в Польші і Чехії, які починались з ринкових тарифів?

Багато людей кричить «спочатку реформи, потім збільшувати податки». Цікаво, а вони з Путіним вже домовились?

Що він почекає поки всі реформи будуть зроблені, а потім продовжить агресію?

Ну бо армію треба фінансувати вже зараз, а не «після реформ».

І ще цікаво, хто з цих людей підтримає справжні реформи, як в Польші і Чехії, які починались з ринкових тарифів? Які в Україні ще є куди збільшувати.

Чи в уяві інфантильних товарищів реформи це коли указом президента проголошуються «день реформ» і наступного ранку ми всі прокидаємось у Швейцарії?

Бо навіть якщо завтра з’явиться політична воля робити реформи і ми підемо виконувати все, що вимагає від нас ЄС, МВФ і Дядько Сем, то результати будуть за кілька років. А сам процес імплементації реформ займе місяці.

Звісно ж, давайте спочатку реформи, а потім фінансувати армію, і нехай весь світ і російський агресор зачекає…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: податки українці реформа

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