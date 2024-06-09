Чому збільшувати податки необхідно саме зараз

Навіть якщо завтра з’явиться політична воля робити реформи, то результати будуть за кілька років

Цікаво, скільки людей підтримає справжні реформи, як в Польші і Чехії, які починались з ринкових тарифів?

Багато людей кричить «спочатку реформи, потім збільшувати податки». Цікаво, а вони з Путіним вже домовились?

Що він почекає поки всі реформи будуть зроблені, а потім продовжить агресію?

Ну бо армію треба фінансувати вже зараз, а не «після реформ».

І ще цікаво, хто з цих людей підтримає справжні реформи, як в Польші і Чехії, які починались з ринкових тарифів? Які в Україні ще є куди збільшувати.

Чи в уяві інфантильних товарищів реформи це коли указом президента проголошуються «день реформ» і наступного ранку ми всі прокидаємось у Швейцарії?

Бо навіть якщо завтра з’явиться політична воля робити реформи і ми підемо виконувати все, що вимагає від нас ЄС, МВФ і Дядько Сем, то результати будуть за кілька років. А сам процес імплементації реформ займе місяці.

Звісно ж, давайте спочатку реформи, а потім фінансувати армію, і нехай весь світ і російський агресор зачекає…