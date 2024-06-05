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У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян
Не тільки українські біженці звертаються за допомогою до Естонії
фото: Õhtuleht

Громадяни країни-агресора намагаються просити собі притулок у Естонії 

В естонських центрах прийому біженців зараз найбільша кількість громадян Російської Федерації. Про це свідчить статистика Департаменту поліції та прикордонної охорони за 2023 рік, пише Delfi.

За необхідності департамент направляє претендентів на тимчасове місце проживання, що надається державою – до центру прийому біженців у Вао у Ляені-Вірусському повіті та його відділення до В'ягева.

Як підкреслило видання, ці центри призначені не лише для біженців із України. Сюди можуть звернутися і громадяни інших країн, які клопотають про міжнародний захист в Естонії. У 2023 році, наприклад, там перебувало майже 200 претендентів на захист, з яких 45 були з України, 60 з Російської Федерації, 23 з Афганістану, 11 з Грузії та 61 громадянин інших держав.

Невідкладну соціальну допомогу, зокрема надання соціальної житлоплощі, надають місцеві самоврядування. На сьогоднішній день департамент має рамкові угоди щодо розміщення по всій Естонії зі 117 партнерами, готовими при необхідності надати дах над головою.

До слова, через два роки після початку війни майже 33 тис. українських біженців активно показують себе на ринку праці в Естонії. Переважна більшість – молоді працездатні жінки. Більше половини з них мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей, пишуть журналісти Delfi.

Громадян України більше серед некваліфікованих робітників, кваліфікованих робітників та ремісників, і суттєво менше серед менеджерів та провідних фахівців. Українські біженці мають відносно високий рівень освіти, проте відсутність мовних навичок та гостра необхідність заробляти на життя можуть змусити вимушених переселенців погоджуватися на роботу, яка не відповідає їх кваліфікації та рівню освіти.

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Теги: Естонія статистика українці Україна самоврядування біженці росіяни

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