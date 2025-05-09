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Трамп має намір підвищити податки для багатих американців – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп має намір підвищити податки для багатих американців – Bloomberg
Трамп хоче наповнити державну скарбниццю за рахунок багатіїв
фото із відкритих джерел

Трамп хоче підвищити податки для багатих, які заробляють $2,5 млн і більше 

Президент США Дональд Трамп зараз обговорює із законодавцями план, згідно з яким податки для мільйонерів можуть бути збільшені до 39,6%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«За словами людей, знайомих з ходом обговорення, пропозиція президента передбачає запровадження нової податкової ставки у розмірі 39,6% для фізичних осіб, які заробляють не менше $2,5 млн, або сімейних пар, які заробляють $5 млн», – повідомляє агентство.

За попередньою оцінкою незалежного податкового фонду, наданою Bloomberg, запровадження нової податкової ставки для мільйонерів дозволить залучити $67,3 млрд протягом десяти років.

Якщо Конгрес США схвалить план Трампа щодо збільшення податкової ставки до 39,6%, це поверне верхню планку оподаткування на рівень, який не спостерігався з 2017 року, коли Трамп знизив податки. Наразі максимальна ставка для фізичних осіб становить 37%.

Під час зустрічі з журналістами в Білому домі минулого місяця Трамп заявив, що ідея підвищення податків для найбагатших американців може призвести до того, що люди почнуть виїжджати з країни, і це матиме дуже руйнівні наслідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президент розповів, що вони із Трампом привітали народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Крім того, привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство, який відкриває багато нових можливостей для співпраці.

До слова, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ.  Президент США також попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною.

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Теги: США податки Дональд Трамп

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