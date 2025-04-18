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Венеція повертає туристичний податок: скільки доведеться платити мандрівникам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Венеція повертає туристичний податок: скільки доведеться платити мандрівникам
Венеція не втрачає нагоди заробити на туристах
фото із відкритих джерел

Міська влада Венеції все ще сподівається, що схема із податками допоможе подолати надмірний туризм

Від сьогодні до Венеції повертається туристичний податок. Цього року плата за в'їзд до міста залежить від того, коли турист купив квиток. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Guardian.

З 18 квітня туристи мають сплачувати €5 за в'їзд до міста. Але якщо квиток був куплений менш ніж за три дні до візиту, сума подвоюється до €10. Новий порядок стосується 54 дат – переважно вихідних – з 18 квітня по 27 липня. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому році. Збір стягується з 8:30 до 16:00 за місцевим часом.

Вперше туристичний збір у Венеції запровадили минулого року. Тоді влада заявила, що такий спосіб допоможе обмежити потік туристів. Насправді така ініціатива практично не вплинула на кількість гостей міста, проте принесла місту 2,4 млн. євро.

На ключових входах до міста, таких як, наприклад, залізничний вокзал Венеція – Санта-Лючія, туристи мають пред'явити контролерам QR-код, що підтверджує оплату туристичного збору. Туристи, які бронюють житло лише на одну ніч, звільняються від збору. Вимога також не поширюється на мешканців регіону Венето та дітей віком до 14 років. Однак навіть ті, хто не зобов'язаний сплачувати податок, мають реєструватися на спеціальному сайті.

Минулого 2024 року Венеція поставила новий рекорд за кількістю туристів. Її щорічно відвідують близько 30 млн осіб, більшість із яких приїжджають на день, без ночівлі.

До слова, Венецію може остаточно затопити до 2150 року. Такий результат дав один із сценаріїв, змодельованих у рамках міжнародного проєкту Національного інституту геофізики та вулканології. 

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Теги: податки Італія туризм Венеція

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