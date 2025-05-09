Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін пропонує оподатковувати доходи полонених росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін пропонує оподатковувати доходи полонених росіян
Кабмін вважає, що військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір
фото: glavcom.ua

Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Як передає «Главком», про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, посилаючись на відповідний законопроєкт, схвалений урядом 9 травня.

Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Раніше представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

Читайте також:

Теги: полон податки Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче наповнити державну скарбниццю за рахунок багатіїв
Трамп має намір підвищити податки для багатих американців – Bloomberg
Сьогодні, 13:48
Мама зустрілася з сином після пів року його полону
«Божечки, це неймовірно!». Зворушливі кадри зустрічі воїна з батьками після полону
7 травня, 09:39
21-річний захисник Денис повернувся додому з полону
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
6 травня, 18:52
Гетманцев: Рано чи пізно (і, скоріше, рано) фінансовий моніторинг добереться до операцій на криптобіржі
«Моніторинг добереться до всіх». Гетманцев пояснив, навіщо громадянам декларувати крипту
6 травня, 15:52
Нардеп підкреслив важливість сплати податків у воєнний час
Гетманцев розповів, як збільшення військового збору для ФОПів поповнило бюджет
5 травня, 21:45
Гетманцев заявив, що в Україні необхідно перезапустити фондовий ринок
Данило Гетманцев: За цієї Верховної Ради податки підвищуватися вже не будуть Інтерв'ю
5 травня, 12:25
Українські воїни взяли у полон африканця, який воював за РФ
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
23 квiтня, 17:06
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
15 квiтня, 21:00
За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
12 квiтня, 18:13

Політика

Кабмін пропонує оподатковувати доходи полонених росіян
Кабмін пропонує оподатковувати доходи полонених росіян
В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора
«Путін наляканий припиненням вогню». Яценюк пояснив, як зупинити диктатора
Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній
Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
Скандал з незадекларованим Range Rover. Прем’єр Шмигаль пояснив, що це за машина
Скандал з незадекларованим Range Rover. Прем’єр Шмигаль пояснив, що це за машина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
200K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
151K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
43K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
43K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Сьогодні, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua