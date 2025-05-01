«Відвертий бандитизм». Гетманцев обурився безкарністю відомої мережі з продажу електроніки

«Аби просто вийти з «тіні», вони сьогодні влаштували справжній медійний бій»

Компанія «Ябко» відкрито визнає, що використовує схему поділу бізнесу на велику кількість ФОПів. Така практика вважається ухиленням від сплати податків і підпадає під статтю 212 Кримінального кодексу. Про це зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Восени відбулося дуже цікаве засідання нашого комітету, де була присутня група продавців електроніки – «Ябко» і ще один продавець. Так вони нам абсолютно серйозно пояснювали, що працюють «в тіні», бо їм потрібна «дорожня карта», аби вийти з цієї «тіні». Бо вони самі цього не можуть зробити, а Податкового кодексу їм недостатньо. Епічна промова була. Вони визнавали, що працюють, дроблячись на ФОПи, бо «не ми такі – життя таке», – зауважив нардеп.

Гетманцев зазначив, що замість того, щоб вийти з «тіні» та почати працювати прозоро, компанія «Ябко» розпочала справжній медійний бій з тими імпортерами електроніки, які працюють більш-менш «вбілу», наприклад, як Comfy. Голова комітету додав, що стосунки з Comfy у нього раніше були непрості, однак боротьба відбувалася на зовсім іншому рівні.

«Одна справа, коли ти намагаєшся вичистити контрабандистів, які повністю в «тіні», у яких нема жодних документів на товар, а тільки ФОПи, і при цьому відкриті прекрасні магазини в кращих локаціях міст. По суті, це – бандитський бізнес, це – злочинці, які вчиняють злочин, передбачений щонайменше статтею 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від оподаткування. І це не дві-три мережі, які ввозять товар контрабандою, а таких біля сотні. А інша справа, як у випадку з Comfy, коли йдеться про наслідки проведення податкових перевірок та доплати нарахованих податківцями тих чи інших сум до держбюджету. Продавець може з цим не погоджуватися і йти судитися», – зазначив Гетманцев.

Існування мереж, подріблених на ФОПи, нардеп називає «відвертим бандитизмом».

«Якщо мережами електроніки, що торгують контрабандою, почали займатися у вересні 2024-го, відповідно це необхідно продовжувати (і ми бачимо, що це відбувається), аби люди розуміли, що вони або виходять «з тіні», або у них не буде можливості працювати. Так само з інтернет-маркетами. Але ці схеми не можуть не розвиватися, якщо орган виконавчої влади не дає чітку альтернативу – або працюєш «вбілу», або закриваєшся. І тут, до речі, багато питань і до БЕБ: вони почали обшуки в тому ж «Ябку» у вересні минулого року і кримінальні справи вже є, але ми нічого не чули не те що про вироки, а навіть про підозри», – зазначає нардеп.

Гетманцев додав, що за результатами досудового розслідування БЕБ вже направили до суду три кримінальні провадження.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року правоохоронці проводили обшуки у мережі з продажу техніки Apple «Ябко» у справі щодо ухилення від сплати податків.

Зокрема, місяць тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах «Ябко» та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки.

Також у відповідь на запит УНН у Бюро економічної безпеки України повідомили, що правоохоронці проводять розслідування щодо ухилення від сплати податків і контрабанди в сфері торгівлі електронікою. Слідчі дії стосуються постачання техніки відомих брендів на територію України. Загалом відкрито понад 30 кримінальних проваджень, сімом особам вже повідомлено про підозру, а частину справ передано до суду.