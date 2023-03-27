Московський патріархат вивозить із Києво-Печерської лаври ікони (відео)

На місці, де висіли ікони – пусто

У Києво-Печерській лаврі помітили пусті місця там, де раніше висіли ікони. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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На виході з дальніх печер лаври на стінах, де зазвичай висять ікони, пусто. Жоден із священників не відповів на запитання про зникнення ікон. Проте інші отці заявили, що збираються вивезти усе, крім мощей. На їхню думку, усе майно, включно з іконами належить УПЦ (МП). Про це заявляє «Радіо Свобода».

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Нагадаємо, що 29 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір з УПЦ (МП). Раніше митрополита Павло був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська.

Крім того, Московська церква почала судове блокування вичелення з Верхньої та Нижньої лаври. Також раніше йшлося про те, що архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом».