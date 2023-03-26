Авіаудар по Донеччині, мародерство окупантів на Херсонщині: ситуація в регіонах

На Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки

Через активні обстріли Херсона поранено дев’ятеро людей

Ситуація в регіонах станом на 9:00 годину 26 березня за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина

Сьогодні зранку по території Білопільської ТГ Сумського району здійснено гранатометний обстріл з АГС. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Уночі та зранку зафіксовано 4 обстріли з різних видів зброї по Краснопільській та Білопільській громадах.

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Учора ввечері по території Краснопільської громади здійснено міномінометні обстріли, 16 приходів.

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.

На щастя, без втрат та руйнувань.

Дніпропетровщина

Учора за день ворог двічі бив по Дніпропетровщині. З важкої артилерії цілив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. З безпілотника – по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

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Снаряди агресора людей не зачепили – минулося без жертв.

Увечері російські терористи вдарили по Нікополю. Застосували безпілотник. Без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 76 обстрілів, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 15 населених пунктів: Новоданилівка, Чарівне, Кам'янське, Білогір'я, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Гуляйпільське, Новоандріївка, Мала Токмачка, Червоне, Малинівка, Лугівське, Степногірськ, Степове.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше.

На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка.

Внаслідок обстрілу з танка с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчу споруду, ще 2 будинки пошкоджено. В селі частково відсутнє електропостачання. Без жертв.

Учора зранку з РСЗВ обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждалих немає.

В с. Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм загинув на місці.

Луганщина

Ворожих обстрілів знов зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.

Так, в Невському росіяни вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових будинках, один з яких зазнав значних руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв.

Почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхам між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересуватися.

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На тимчасово окупованій території росіяни продовжують мародерити.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Ворог завдав авіаударів (тип ракет не встановлено), авіаудари «НКРС», артилерією. Обстріляні: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Північне, села Времівка, Званівка, Карлівка, Новокалинове.

Уночі – ракетний удар по Краматорську. Дві ракети, тип встановлюється. Влучили у промислову зону. Без жертв серед цивільних.

Протягом всієї ночі та зранку – обстріли Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється.

По області за добу – 2 людей загинуло, 1 поранений.

Херсонщина

Російські війська продовжують обстрілювати місто Херсон, передмістя, населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та БПЛА.

Дев’ятеро людей отримали поранення.

Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

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Російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Через цю атаку поранення отримали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

У лісосмузі поблизу Великої Олександрівки чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг. Постраждалого до лікарні привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни у Краматорську зруйнували будівлю заснованого китайцем вишу.