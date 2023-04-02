В Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі
Завдяки закону іноземні IT-фахівці зможуть ставати підприємцями в Україні та платити податки до нашого держбюджету
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Запуск е-резидентства дасть змогу іноземцям:
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у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
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дистанційно керувати своєю справою за допомогою сучасних технологій;
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підписувати документи електронним підписом;
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дистанційно відкривати банківські рахунки та управляти ними;
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сплачувати податки на пільгових умовах.
Що це дасть Україні:
Е-резидентство дасть змогу залучати міжнародні інвестиції та зробить нашу державу світовим IT-брендом.
За нашими прогнозами, тільки в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. А це +1 млн доларів в український бюджет.
Е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Е-резидентами не зможуть стати громадяни Росії та інших країн із санкційного списку.
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