В Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі

Завдяки закону іноземні IT-фахівці зможуть ставати підприємцями в Україні та платити податки до нашого держбюджету

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Запуск е-резидентства дасть змогу іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні; Будь ласка, читайте текст після реклами

дистанційно керувати своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та управляти ними;

сплачувати податки на пільгових умовах. Будь ласка, читайте текст після реклами Що це дасть Україні:

Е-резидентство дасть змогу залучати міжнародні інвестиції та зробить нашу державу світовим IT-брендом.

За нашими прогнозами, тільки в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. А це +1 млн доларів в український бюджет.

Е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Е-резидентами не зможуть стати громадяни Росії та інших країн із санкційного списку.

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