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В Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі
фото з відкритих джерел

Завдяки закону іноземні IT-фахівці зможуть ставати підприємцями в Україні та платити податки до нашого держбюджету

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Запуск е-резидентства дасть змогу іноземцям:

  • у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

  • дистанційно керувати своєю справою за допомогою сучасних технологій;

  • підписувати документи електронним підписом;

  • дистанційно відкривати банківські рахунки та управляти ними;

  • сплачувати податки на пільгових умовах.

    Що це дасть Україні:

Е-резидентство дасть змогу залучати міжнародні інвестиції та зробить нашу державу світовим IT-брендом.
За нашими прогнозами, тільки в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. А це +1 млн доларів в український бюджет.

Е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Е-резидентами не зможуть стати громадяни Росії та інших країн із санкційного списку.

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Теги: економіка податки інвестиції бюджет бізнес закон документи українці Міністерство цифрової трансформації України

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