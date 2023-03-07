В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду

Назвали топ-10 найбільш важливих для українців телеграм-каналів

В Україні з'ясували, як функціонують та завойовують аудиторію телеграм-канали-мільйонники. Про це йдеться в дослідженні Українського інституту медіа та комунікації, до якого були включені топ-10 неінституціоналізованих (таких, що не створені редакціями традиційних і онлайн-медіа) каналів відповідно до рейтингу TGStat станом на 19 вересня 2022 року. Зокрема: «Труха. Украина», «Украина Сейчас», «Украина Online», «Инсайдер UA», «Реальная Война», «Всевидящее ОКО», «Телеграмна служба новин», «Top News», «Боже, яке кончене!» та «Ukraine NOW».

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Автори дослідження зазначають, що аудиторія українських телеграм-каналів суттєво зросла після повномасштабного вторгнення. За результатами соціологічного опитування, проведеного КМІС у грудні 2022 року на замовлення Українського інституту медіа та комунікації, 63,3% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин після 24 лютого 2022 року. До повномасштабного вторгнення телеграм-канали читали 35,9% українців.

Зокрема до десятки найбільш важливих для українців телеграм-каналів увійшли «Труха. Украина», «Новини України | Війна», «Zelenskiy / Official», «ТСН новини/TCH.ua», «Украина Online», «Украина 24/7», «Лачен пише», «Україна 24», «Ukraine NOW», а також місцеві телеграм-канали.

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Згідно з результатами аналізованої вибірки неінституціоналізованих телеграм-каналів, більшість каналів хоч і не поширювали відвертих фейків, але достовірність і походження багатьох повідомлень були сумнівними.

Професійних стандартів, зокрема стандарту достовірності, цілком дотримувався лише канал «Ukraine NOW», реалізацією якого займається Інститут когнітивного моделювання в кооперації з Міністерством цифрової трансформації. Решта каналів частково або зовсім не посилалися на джерела інформації. Наприклад, канал «Труха. Украина» посилався і наводив гіперлінки на джерела новинних повідомлень (здебільшого офіційних), але не робив цього, коли йшлося про відео із соцмереж.

Майже половина українців (45,2%) вважають, що телеграм-канали завжди публікують правду, тоді як не погоджуються із цією тезою 28%.

Разом із цим у дослідженні наголошується, що майже всі канали закликали своїх підписників довіряти лише надійним джерелам, а 8 з 10 каналів намагалися зробити подання новин привабливішим, супроводжуючи їх власними коментарями, часто емоційно забарвленою лексикою.

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Також «Ukraine NOW» став єдиним телеграм-каналом із вибірки, який від початку був україномовним та жодного разу не поширював телесюжети з російського пропагандистського телебачення.

Автори дослідження вказують, що 6 з 10 досліджуваних каналів цілеспрямовано збільшували кількість підписників шляхом використання спеціальних програм або сервісів, наголошуючи на складнощах, з якими зіштовхуються мейнстримні медіа в конкуренції за аудиторію.

Також зазначається, що переважна більшість проаналізованих неінституціоналізованих українських телеграм-каналів є анонімними. І лише три канали: «Ukraine NOW», «Боже, яке кончене!» та «Труха. Украина», мають публічних та зрозумілих власників.

Дослідження «Як функціонують та завойовують аудиторію неінституціоналізовані новинні телеграм-канали українського сегменту» було презентоване в лютому 2023 року Українським інститутом медіа та комунікації. У дослідження були включені найбільші українські канали, не створені редакціями традиційних і онлайн-медіа, а також канали мейнстримних медіа.