Шмигаль показав перші Leopard, які отримала Україна (фото)
«Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну заїхали танки, щоб свободу захистити»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував фото перших танків Leopard, що прибули до України з Польщі.
«Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким», – йдеться в повідомленні.
Шмигаль подякував Польщі та партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України.
«Продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території», – додав він.
Нагадаємо, що перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.
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