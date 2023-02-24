Шмигаль показав перші Leopard, які отримала Україна (фото)

«Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну заїхали танки, щоб свободу захистити»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував фото перших танків Leopard, що прибули до України з Польщі.

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«Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував Польщі та партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України.

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«Продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території», – додав він.

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.