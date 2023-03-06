Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори

Путін не досягне успіху із вторгненням та імперіалістичною агресією - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

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«На мій погляд, необхідно, щоб Путін зрозумів – він не досягне успіху з цим вторгненням та імперіалістичною агресією, він повинен вивести війська. Це основа для переговорів», – зазначив глава німецького уряду.

На запитання, чи буде укладено угоду, яка покладе край війні, можливо, з визнанням того, що Україна не повертатиме анексований Крим чи частину Донбасу, Шольц відповів, що без української сторони рішення ухвалено не буде. «Ми не прийматимемо рішення замість них. Ми підтримуємо їх», – сказав він.

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Також Шольц зазначив, що союзники України готові надати Києву гарантії безпеки у мирні часи. «Але ми ще не там», – додав він.

Нагадаємо, напередодні Шольц повідомив, що Німеччина та інші союзники ведуть переговори з Києвом щодо повоєнних гарантій безпеки. 19 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що союзники мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли зустрінуться на саміті НАТО в Литві 11-12 липня. Сунак висловив упевненість, що Україна зрештою вступить до Альянсу, але наполягає, що до цього має бути розроблений план забезпечення її безпеки.

До слова, німецькі політики запропонували записувати телефонні розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца і російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України.