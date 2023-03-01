Працівник не погодився зі зміною умов праці: чи можна його звільнити

Якщо працівник відмовився працювати в нових умовах та повідомив про це роботодавця письмово, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір

Роботодавець має право звільнити працівника, який відмовився працювати в зв'язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану. Це повідомили в Південно-східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

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Так, відповідно до статті 3 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю, здійснюється не пізніше, ніж до запровадження таких умов.

Якщо працівник відмовився працювати в нових умовах і повідомив про це роботодавця письмово, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП.

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Тобто власник чи уповноважений ним орган мають право звільнити працівника, котрий з будь-яких причин відмовляється продовжувати виконувати роботу в нових умовах.

Необхідно зазначити, що законодавство не передбачає необхідності вжиття заходів щодо працевлаштування працівників у таких випадках.

Нагадаємо, що нещодавно уряд оновив умови виплат за працевлаштування переселенців. Допомога надається протягом двох місяців для кожного працівника-переселенця.