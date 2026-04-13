Сезон меду після складної зими: що буде з цінами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сезон меду після складної зими: що буде з цінами
Масова загибель бджіл в Україні ставить під питання ціни на мед
Експерти не виключають, що через втрати у галузі вартість меду може зрости

Цьогорічна зима виявилася складною для бджільництва в Україні, що може позначитися на цінах на мед у новому сезоні. Про це пише agronews.ua, передає «Главком».

За словами пасічників, через відлиги та різкі перепади температур втрати бджолосімей у деяких господарствах сягнули від 15% до понад 50%.

Фахівці зазначають, що проблема має загальнонаціональний характер і спостерігається в різних регіонах країни.

Зокрема, у Вінницькій області зафіксовано масову загибель бджіл: до обласної лабораторії звернулися понад сотня пасічників.

Додаткові витрати для виробників

Після значних втрат господарства змушені відновлювати пасіки, закуповуючи бджолопакети. Вартість одного такого комплекту (на чотири рамки) стартує приблизно від 2500 грн, що суттєво збільшує витрати виробників.

Що буде з цінами

Попри складну ситуацію, сезон поступово розпочинається: із потеплінням бджоли активізуються, а найближчим часом стартує цвітіння верби, абрикосів та яблунь – ключовий період для медозбору.

Втім, пасічники поки обережні у прогнозах.

Ціни на мед у 2026 році залишаються невизначеними

Ринок меду залежатиме від:

  • погодних умов у сезон;
  • швидкості відновлення бджолосімей;
  • обсягів майбутнього врожаю.

Експерти не виключають, що через втрати у галузі вартість меду може зрости.

До слова, в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл. 

Сезон меду після складної зими: що буде з цінами
Сезон меду після складної зими: що буде з цінами
Ціни на пальне 11 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
В Україні почала дорожчати морква
В Україні почала дорожчати морква
Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 10 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 10 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

