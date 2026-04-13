Сезон меду після складної зими: що буде з цінами

Масова загибель бджіл в Україні ставить під питання ціни на мед

Цьогорічна зима виявилася складною для бджільництва в Україні, що може позначитися на цінах на мед у новому сезоні. Про це пише agronews.ua, передає «Главком».

За словами пасічників, через відлиги та різкі перепади температур втрати бджолосімей у деяких господарствах сягнули від 15% до понад 50%.

Фахівці зазначають, що проблема має загальнонаціональний характер і спостерігається в різних регіонах країни.

Зокрема, у Вінницькій області зафіксовано масову загибель бджіл: до обласної лабораторії звернулися понад сотня пасічників.

Додаткові витрати для виробників

Після значних втрат господарства змушені відновлювати пасіки, закуповуючи бджолопакети. Вартість одного такого комплекту (на чотири рамки) стартує приблизно від 2500 грн, що суттєво збільшує витрати виробників.

Що буде з цінами

Попри складну ситуацію, сезон поступово розпочинається: із потеплінням бджоли активізуються, а найближчим часом стартує цвітіння верби, абрикосів та яблунь – ключовий період для медозбору.

Втім, пасічники поки обережні у прогнозах.

Ціни на мед у 2026 році залишаються невизначеними

Ринок меду залежатиме від:

погодних умов у сезон;

швидкості відновлення бджолосімей;

обсягів майбутнього врожаю.

Експерти не виключають, що через втрати у галузі вартість меду може зрости.

До слова, в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл.