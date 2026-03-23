Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі
З дизелем до кінця березня все добре, але квітень під питанням
фото: Reuters

Поставки дизелю залишаються стабільними до кінця місяця, однак ситуація у квітні залежатиме від цін та імпорту

Україна повністю забезпечена дизельним пальним до кінця березня, але подальші поставки залишаються під питанням через зростання цін та невизначеність із імпортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За оцінками аналітиків, український ринок дизелю наразі стабільно покриває попит, а обсяги щоденного імпорту зросли приблизно на 3% і досягли майже 17 тис. тонн.

Водночас експерти наголошують, що ситуація на квітень залишається невизначеною. Основним фактором ризику є підвищення цін на пальне, що може вплинути на стабільність поставок і обсяги імпорту в найближчій перспективі.

Після масованих ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, які практично знищили вітчизняні нафтопереробні потужності, країна стала майже повністю залежною від імпортного пального. Основні обсяги дизелю надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Станом на 23 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 не зросла на всіх великих АЗС та становить близько 72,86 грн за літр, а дизельне пальне становить приблизно – 83,89 грн за літр.

Нагадаємо, що ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп. Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів.

До слова, військова операція Сполучених Штатів проти Ірану спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час. Для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися щонайменше пів року. 

Читайте також:

Теги: пальне Україна бензин ціни імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція вичерпала запаси ракет MICA
Франція виснажила запаси ракет: наслідки для України
20 березня, 08:13
Росія підтягує війська на південному напрямку
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
19 березня, 17:59
Ринок нафти реагує зростанням на пошкодження газового гіганта в Катарі
Ринок нафти реагує зростанням на пошкодження газового гіганта в Катарі
19 березня, 00:29
Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
14 березня, 13:20
Найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів
Війна на Близькому Сході може вдарити по цінах в Україні: що подорожчає перш за все
7 березня, 07:39
Значна різниця між цінами у двох країнах зробила поїздки до Польщі економічно вигідними для водіїв
Німці заполонили польські АЗС після стрибка цін на пальне
5 березня, 23:46
У комітеті нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
4 березня, 21:46
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
25 лютого, 08:25
У МЗС назвали євроатлантичну інтеграцію єдиним способом зупинити російську агресію
МЗС України назвало євроінтеграцію фундаментом безпеки від Європи до Америки
24 лютого, 11:12

Суспільство

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального? Пояснення експерта
Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального? Пояснення експерта
Собор, в якому понад 60 років правив Філарет, та парафія перейшли до ПЦУ
Собор, в якому понад 60 років правив Філарет, та парафія перейшли до ПЦУ
Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі
Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі
Центр протидії дезінформації попередив українців про загрозу обстрілу
Центр протидії дезінформації попередив українців про загрозу обстрілу
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів
Київ завершить опалювальний сезон раніше: відома дата
Київ завершить опалювальний сезон раніше: відома дата

Новини

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua