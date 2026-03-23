Пального в Україні вистачить до кінця березня: що буде далі

З дизелем до кінця березня все добре, але квітень під питанням

Поставки дизелю залишаються стабільними до кінця місяця, однак ситуація у квітні залежатиме від цін та імпорту

Україна повністю забезпечена дизельним пальним до кінця березня, але подальші поставки залишаються під питанням через зростання цін та невизначеність із імпортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За оцінками аналітиків, український ринок дизелю наразі стабільно покриває попит, а обсяги щоденного імпорту зросли приблизно на 3% і досягли майже 17 тис. тонн.

Водночас експерти наголошують, що ситуація на квітень залишається невизначеною. Основним фактором ризику є підвищення цін на пальне, що може вплинути на стабільність поставок і обсяги імпорту в найближчій перспективі.

Після масованих ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, які практично знищили вітчизняні нафтопереробні потужності, країна стала майже повністю залежною від імпортного пального. Основні обсяги дизелю надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Станом на 23 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 не зросла на всіх великих АЗС та становить близько 72,86 грн за літр, а дизельне пальне становить приблизно – 83,89 грн за літр.

