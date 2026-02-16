Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
Популярний гречаний мед в Росії може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого
фото з відкритих джерел

Російський ринок меду опинився на порозі серйозної кризи

Асоціація «Руспродсоюз» офіційно попередила про можливий дефіцит меду у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, екстремальна погода минулого сезону суттєво «вдарила» по основних медоносних регіонах.

У 2025 році пасічники зіткнулися з аномальною засухою в одних областях та рекордною кількістю опадів в інших. Це призвело до різкого скорочення зборів нектару.

Також зазначається, що ранні сорти (каштановий та акацієвий меди) розійшлися з ринку значно швидше, ніж зазвичай. Ба більше, експерти прогнозують, що популярний гречаний мед може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого.

Дефіцит продукту також впливає і на його ціну. Так, закупівельні ціни на мед-сировину з вересня 2025 року вже підскочили на 30–50% і продовжують зростати.

Окрім порожніх полиць та високих цін, фахівці побоюються сплеску фальсифікату. Через брак натуральної сировини ринок може заповнити підробка з цукрового сиропу. 

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, чому продаж продуктів у відділеннях – це не примха, а стратегія виживання. За його словами, торгівля ковбасою та пряниками приносить компанії понад мільярд гривень доходу на рік, а для самотніх пенсіонерів візит листоноші став аналогом соціальних мереж.

За словами Смілянського, «Укрпошта» обслуговує близько 1,9 млн пенсіонерів. Для багатьох із них день виплати пенсії готівкою – це «Facebook» і свято одночасно.

Пенсіонери часто відмовляються від карток, бо хочуть обговорити з листоношею новини чи серіали. Клієнти навмисно приносять книжечки з показниками лічильників замість готових квитанцій, щоб подовжити процес взаємодії.

 

Теги: мед росія продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай намагається навести з Європою свої мости
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
Вчора, 14:14
Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
14 лютого, 16:31
19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх
Чеський фігурист Мразек: Ми в родині намагаємося голосувати за партії, які підтримують Україну
6 лютого, 11:06
Гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян (п'ятий ліворуч) бере участь у вшануванні ліквідованого окупанта
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
2 лютого, 14:55
Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
26 сiчня, 13:50
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
25 сiчня, 23:47
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
17 сiчня, 03:54

Економіка

Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень

Новини

Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua