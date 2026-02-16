Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом

Популярний гречаний мед в Росії може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого

Російський ринок меду опинився на порозі серйозної кризи

Асоціація «Руспродсоюз» офіційно попередила про можливий дефіцит меду у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, екстремальна погода минулого сезону суттєво «вдарила» по основних медоносних регіонах.

У 2025 році пасічники зіткнулися з аномальною засухою в одних областях та рекордною кількістю опадів в інших. Це призвело до різкого скорочення зборів нектару.

Також зазначається, що ранні сорти (каштановий та акацієвий меди) розійшлися з ринку значно швидше, ніж зазвичай. Ба більше, експерти прогнозують, що популярний гречаний мед може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого.

Дефіцит продукту також впливає і на його ціну. Так, закупівельні ціни на мед-сировину з вересня 2025 року вже підскочили на 30–50% і продовжують зростати.

Окрім порожніх полиць та високих цін, фахівці побоюються сплеску фальсифікату. Через брак натуральної сировини ринок може заповнити підробка з цукрового сиропу.

