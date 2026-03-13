Вартість проїзду у кільцевій електричці Києва зросла: де купувати квитки дешевше

Підвищення цін пов'язане з уведенням спеціального комісійного збору

Від сьогодні, 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн. Про це повідомили Київська кільцева електричка, «Київ Цифровий» та громадська організація «Пасажири Києва».

Як змінилася вартість проїзду:

якщо сплачуєте у застосунку «Укрзалізниц» або купуєте QR-квиток у «Київ Цифровий», ціна поки незмінна – 15 грн;

якщо придбати квиток банківською картою через помаранчевий валідатор 19 грн 19 коп;

у касах та безпосередньо у вагонах у контролера – 22 грн.

Вартість квитка на київську міську електричку через застосунок «Укрзалізниці» скриншот

Вартість квитка на київську міську електричку через застосунок «Київ Цифровий» скриншот

Повідомляється, що підвищення цін пов'язане з уведенням спеціального комісійного збору. Як пояснили «Пасажири Києва», цей збір ввели з 11 березня на території Києва та Київської області. Це плата за послуги з оформлення приміських квитків залежно від каналів продажу:

з використанням реєстраторів розрахункових операцій в касах та приміських поїздах – 7 грн;

з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) – 6,70 грн;

з використанням автоматизованої системи обліку оплати проїзду КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) – 4,20 грн;

з використанням мобільних касових POS терміналів КП «ГІОЦ» у приміських поїздах – 7 грн.

Раніше у столиці зросла вартість проїзду в маршрутках приватних перевізників. Зокрема, з 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.