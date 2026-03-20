Які макарони обирають українці: несподівані дані

Імпорт і ціна змінили вибір українців на ринку макаронів

Лише 17% принципово звертають увагу на походження, тоді як більшість орієнтується на ціну та характеристики продукту

Український ринок макаронних виробів демонструє стабільний попит, однак вибір споживачів дедалі більше визначається економічними факторами, а не походженням продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати досліджень споживчих настроїв.

Попри війну та економічну нестабільність, макарони залишаються продуктом регулярного споживання. Близько 45% українців вживають їх 2-3 рази на тиждень, а у великих містах цей показник сягає 50%.

Водночас лише 17% споживачів принципово звертають увагу на українське походження продукту. Разом з тим структура продажів свідчить, що значна частина популярних брендів на ринку є локальними.

Ключовим фактором вибору залишається ціна – на неї орієнтуються близько 64% покупців. Також важливими є характеристики продукту: 61% звертають увагу на форму макаронів, а 50% – на тип борошна.

Найпопулярнішими серед українців залишаються спагеті (18%), спіралі (17%) та ріжки (16%). Загалом короткі макаронні вироби формують понад 73% продажів, тоді як довгі займають близько чверті ринку.

Найбільш пріорітетними є формат упаковки 400-500 г, який становить 35,2% проданих одиниць. Водночас значну частку виручки забезпечують упаковки обсягом 1 кг.

Попри стабільний внутрішній попит, ринок залишається конкурентним через значну частку імпорту. За оцінками, українські виробники забезпечують близько 52% ринку, тоді як решта припадає на імпортну продукцію.

У 2025 році імпорт макаронних виробів зріс більш ніж на 25% у натуральному вираженні. Найбільшу частку становить продукція з твердих сортів пшениці, попит на яку також зростає в Україні.

У відповідь на посилення конкуренції держава оновила умови програми «Національний кешбек». З березня 2026 року для категорій із високою часткою імпорту, зокрема макаронних виробів, передбачено підвищену ставку кешбеку – 15%.

У галузі зазначають, що українські виробники працюють в умовах підвищених витрат, зокрема через енергетичні та логістичні фактори. Водночас подальша конкуренція на ринку залежатиме від поєднання ціни, якості продукції та ефективності виробництва.

