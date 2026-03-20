Які макарони обирають українці: несподівані дані

Єгор Голівець
Імпорт і ціна змінили вибір українців на ринку макаронів
Лише 17% принципово звертають увагу на походження, тоді як більшість орієнтується на ціну та характеристики продукту

Український ринок макаронних виробів демонструє стабільний попит, однак вибір споживачів дедалі більше визначається економічними факторами, а не походженням продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати досліджень споживчих настроїв.

Попри війну та економічну нестабільність, макарони залишаються продуктом регулярного споживання. Близько 45% українців вживають їх 2-3 рази на тиждень, а у великих містах цей показник сягає 50%.

Водночас лише 17% споживачів принципово звертають увагу на українське походження продукту. Разом з тим структура продажів свідчить, що значна частина популярних брендів на ринку є локальними.

Ключовим фактором вибору залишається ціна – на неї орієнтуються близько 64% покупців. Також важливими є характеристики продукту: 61% звертають увагу на форму макаронів, а 50% – на тип борошна.

Найпопулярнішими серед українців залишаються спагеті (18%), спіралі (17%) та ріжки (16%). Загалом короткі макаронні вироби формують понад 73% продажів, тоді як довгі займають близько чверті ринку.

Найбільш пріорітетними є формат упаковки 400-500 г, який становить 35,2% проданих одиниць. Водночас значну частку виручки забезпечують упаковки обсягом 1 кг.

Попри стабільний внутрішній попит, ринок залишається конкурентним через значну частку імпорту. За оцінками, українські виробники забезпечують близько 52% ринку, тоді як решта припадає на імпортну продукцію.

У 2025 році імпорт макаронних виробів зріс більш ніж на 25% у натуральному вираженні. Найбільшу частку становить продукція з твердих сортів пшениці, попит на яку також зростає в Україні.

У відповідь на посилення конкуренції держава оновила умови програми «Національний кешбек». З березня 2026 року для категорій із високою часткою імпорту, зокрема макаронних виробів, передбачено підвищену ставку кешбеку – 15%.

У галузі зазначають, що українські виробники працюють в умовах підвищених витрат, зокрема через енергетичні та логістичні фактори. Водночас подальша конкуренція на ринку залежатиме від поєднання ціни, якості продукції та ефективності виробництва.

Нагадаємо, що молочна галузь України переживає найглибшу кризу за останні роки і може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця 2026 року. 

