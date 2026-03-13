Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз

Нафта у світі продовжує додавати у ціні

Зранку 13 березня ціни на нафту марки Brent перетнули психологічну позначку у $100 за барель. Інвестори масово готуються до глобальних потрясінь на енергетичному ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

«Ціна на нафту Brent перевищила $100, оскільки Іран обіцяє тримати Ормуз закритим», – пише видання.

Аналітики агентства зазначають, що ринок охоплений панікою, оскільки альтернативних маршрутів для таких обсягів сировини фактично не існує.

Міжнародне енергетичне агентство напередодні попередило, що перебої з постачанням нафти найбільші в історії світового ринку. Це сталося на наступний день після того, як його члени домовилися про рекордне вивільнення резервів, щоб спробувати знизити ціни на нафту.

Видання зазначає, що майже повне припинення судноплавства через Ормузьку протоку перекрило поставки нафти, природного газу та дизельного палива світовим споживачам, що призвело до зростання цін на енергоносії.

Аналітик компанії в Sparta Commodities Філіп Джонс-Люкс зазначає, що рекордне вивільнення запасів країн-членів Міжнародного енергетичного агентства допоможе утримати ціни на нафту від зростання, але лише на короткий період.

«Главком» писав, що війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. Потік нафти через водний шлях скоротився з приблизно 20 млн барелів на добу до історично низького рівня. Через неможливість транспортувати сировину та переповнення сховищ країни Перської затоки були змушені значно знизити обсяги видобутку.

До слова, Сполучені Штати планують випустити 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп дозволив почати використання резервів вже з наступного тижня. Постачання цього обсягу на ринок триватиме приблизно 120 днів відповідно до запланованих темпів відвантаження.