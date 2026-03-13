Чи загрожує Україні дефіцит бензину: відповідь міністра

Денис Шмигаль розповів про ситуацію з пальним на внутрішньому ринку України

Український ринок пального залишається стабільним та забезпеченим ресурсом. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує «Главком».

За словами Шмигаля, наразі в Україні сформовано достатні запаси бензину та дизельного пального.

«Сьогодні жодних загроз на березень не бачимо. Плануємо постачання на квітень», – зазначив міністр.

Протягом березня Україна вже імпортувала 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу, а в резервах є майже по 100 тис. тонн бензину та дизелю.

Для порівняння, станом на 1 лютого в резервах було 64 тис. тонн бензину та 83 тис. тонн дизелю.

За словами Шмигаля, загалом Україна імпортує близько 75% пального. Найбільше постачань наша держава отримує з Польщі, Литви Румунії та Греції.

«Главком» писав, що станом на 13 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,92 грн за літр.

До слова, зранку 13 березня ціни на нафту марки Brent перетнули психологічну позначку у $100 за барель. Інвестори масово готуються до глобальних потрясінь на енергетичному ринку.

Аналітики зазначають, що ринок охоплений панікою, оскільки альтернативних маршрутів для таких обсягів сировини фактично не існує. Міжнародне енергетичне агентство напередодні попередило, що перебої з постачанням нафти найбільші в історії світового ринку. Це сталося на наступний день після того, як його члени домовилися про рекордне вивільнення резервів, щоб спробувати знизити ціни на нафту.