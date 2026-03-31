Полуничний сезон у Києві розпочато: де шукати ягоду та скільки вона коштує

Ірина Міллер
Найдешевша ягода – на вуличних розкладках
Від 190 до 600 грн за кіло: супермаркети та вулична торгівля пропонують киянам першу ягоду

Наприкінці березня на столичних прилавках з’явилася перша полуниця. Поки одні супермаркети тільки готуються до сезону, інші вже пропонують як бюджетні, так і елітні варіанти. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На сьогодні найнижчу ціну зафіксовано на вуличних точках продажу. Зокрема, біля станції метро «Харківська» кілограм ягід можна знайти за 190 грн.

Полуниця на вуличній розкладці біля метро «Харківська»
У великих торговельних мережах ціни на ягоду значно вищі. Мережа Varus пропонує відбірну полуницю за ціною 299,90 грн за кілограм.

Полуниця у мережі супермаркетів Varus
Тим часом у «Сільпо» вагова ягода коштує дорожче – 349 грн, а для тих, хто хоче лише трохи «на пробу», пропонують фасовані лотки по 250 грамів за 99 грн.

Вагова ягода у мережі «Сільпо»
Фасована полуниця у «Сільпо»
Схожа стратегія і в магазинах «Фора», де за четверть кілограма (250 г) доведеться віддати 99,90 грн.

Ціни на полуницю у мережі супермаркетів «Фора»
Для тих, хто звик до преміального сегмента, у Metro представлена полуниця власної марки Metro Chef. Тут ціна рекордна – 599 грн за кілограмову упаковку.

Полуниця у мережі супермаркетів Merto
У мережі «АТБ» та Novus ягід станом на сьогодні немає.

Нагадаємо, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. На ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.

Читайте також:

Читайте також

Представниця НБУ зазначила, що загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото, тоді як послаблення долара, навпаки, зумовлює їх зростання
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
4 березня, 08:41
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів
5 березня, 10:05
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Росія атакувала Київ ракетами та дронами: наслідки (оновлено)
7 березня, 07:29
Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн
10 березня, 16:44
Відкриття виставки Івана Марчука
Куди сходити у Києві 16-22 березня: дайджест культурних подій
14 березня, 19:02
Рятувальники гасять пожежу на Врубелівському узвозі. 19 березня 2026 року
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
19 березня, 12:47
Поховання предстоятеля УПЦ КП відбудеться в неділю, 22 березня
Прощання з Патріархом Філаретом: названо дату і час
20 березня, 17:58
Предстоятель УПЦ КП відійшов у вічність після важкої хвороби
Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета
20 березня, 20:58
Блаженнійший Митрополит Епіфаній проводить заупокійну Божественну літургію
Прощання з Патріархом Філаретом: репортаж
22 березня, 09:59

Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою
Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою
Київ 31 березня прийматиме почесних гостей: рух столицею буде частково перекрито
Київ 31 березня прийматиме почесних гостей: рух столицею буде частково перекрито
У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
