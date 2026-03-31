Полуничний сезон у Києві розпочато: де шукати ягоду та скільки вона коштує
Від 190 до 600 грн за кіло: супермаркети та вулична торгівля пропонують киянам першу ягоду
Наприкінці березня на столичних прилавках з’явилася перша полуниця. Поки одні супермаркети тільки готуються до сезону, інші вже пропонують як бюджетні, так і елітні варіанти. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
На сьогодні найнижчу ціну зафіксовано на вуличних точках продажу. Зокрема, біля станції метро «Харківська» кілограм ягід можна знайти за 190 грн.
У великих торговельних мережах ціни на ягоду значно вищі. Мережа Varus пропонує відбірну полуницю за ціною 299,90 грн за кілограм.
Тим часом у «Сільпо» вагова ягода коштує дорожче – 349 грн, а для тих, хто хоче лише трохи «на пробу», пропонують фасовані лотки по 250 грамів за 99 грн.
Схожа стратегія і в магазинах «Фора», де за четверть кілограма (250 г) доведеться віддати 99,90 грн.
Для тих, хто звик до преміального сегмента, у Metro представлена полуниця власної марки Metro Chef. Тут ціна рекордна – 599 грн за кілограмову упаковку.
У мережі «АТБ» та Novus ягід станом на сьогодні немає.
Нагадаємо, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. На ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.
