Що потрібно для компенсації за відновлене власноруч житло: роз’яснення Мін’юсту

Українці можуть відновити житло власними силами і отримати компенсацію, але для цього потрібні компенсація, або детально фотовідеофіксація руйнувань

Українці перед відновленням зруйнованих будинків власними силами мають зафіксувати стан житла

Ті громадяни України, які планують відновити зруйноване російськими окупантами житло власноруч, можуть отримати компенсацію, але для цього повинні зробити експертизу. Про це заступник міністра юстиції Андрій Гайченко заявив у інтерв’ю «Лівому берегу».

За словами Гайченка, експертиза повинна бути зроблена до початку відновлення будинків/квартир. «Після відновлення, звісно, все це зробити буде набагато складніше для майбутніх компенсацій», – наголосив заступник міністра.

Сама експертиза потрібна для того, аби убезпечитися від підробок чи маніпуляцій: «Більшість наших громадян чесно внесуть усі дані. Але ж якісь шахраї все одно знайдуться».

Вартість експертизи житла має сплатити сам власник житла. Коштуватиме цей процес у середньому:

для квартири – 8-12 тис. грн;

для будинку – 10-15 тис. грн.

Також Гайченко наголосив, що для оцінки втрачених меблів, картин, побутової техніки потрібні спеціальна товарознавча чи мистецтвознавча експертиза.

Тим же українцям, які не хочуть платити за експертизу, заступник міністра порадив сфотографувати чи за фільмувати стан житла перед початком ремонтних робіт, «щоб по максимуму показати первинний стан».

Нагадаємо, що президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.