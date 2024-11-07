Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією
фото: uz.gov.ua

«Укрзалізниця» має переглянути тарифи на вантажні перевезення, щоб конкурувати з європейцями – експерт

Якщо в Україні буде розширюватися мережа залізниць з європейським стандартом колії 1435 мм, а доступ до українського ринку отримають західні залізничні перевізники, ринок вантажних перевезень може суттєво зрости, але це може поставити питання про виживання «Укрзалізниці» в умовах жорсткої конкуренції. Про це заявив директор компанії «Логістична майстерня» Віктор Барановський.

Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією.

«Європа зайде до нас зі своїми вагонами, якщо ми дамо їм вантажі», – каже Барановський.

«Які шанси вижити в «Укрзалізниці» за нормальної конкуренції, коли зникнуть ці 85 мм різниці у колії? Приблизно такі самі як у «Укрпошти» проти «Нової пошти», – порівняв експерт.

Раніше експерти ринку залізничних перевезень, обговорюючи питання підвищення вантажних тарифів, неодноразово висловлювали сумніви щодо конкурентоздатності «Укрзалізниці».

«Схема роботи у компанії дуже проста: коли у них закінчується гроші, вони йдуть до споживача, збирають «урожай» і закривають проблеми, які у них є. А що буде, коли вони будуть конкурувати з перевізниками із Євросоюзу, якщо це все об'єднається? Як «Укрзалізниця» готується до відкритої конкуренції?» – зазначав віцепрезидент Союзу хіміків України Ігор Гольченко.

Читайте також:

Теги: тарифи гроші Укрзалізниця Україна перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ввечері 12 жовтня 1920-го у Ризі було підписано польсько-радянський договір про прелімінарний (попередній) мир, який позбавляв боротьбу УНР – союзниці Польщі – будь яких шансів на успіх
Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати
12 жовтня, 19:30
Орбан і Трамп мають «грандіозні плани» після виборів
Гонка посередників в українській війні. Орбан вирвався вперед
Сьогодні, 09:05
Тейлор Свіфт стала першою співачкою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів виключно через музичну діяльність
Названо найбагатшу співачку у світі
7 жовтня, 20:59
Андрій Мельник розповів про відносини України та Бразилії у космічній сфері
Бразильсько-українська космічна програма: український посол оцінив шанси на відродження
12 жовтня, 07:00
Німеччина проситиме більше фінансів для України
Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters
16 жовтня, 04:10
17 жовтня Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
17 жовтня, 12:47
Вночі РФ атакувала Київ дронами
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
25 жовтня, 07:35
Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
26 жовтня, 16:05
Українці скаржилися на збій годинників
Українці прокинулись за московським часом: що відомо про збій
5 листопада, 13:16

Економіка

«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
Гетманцев виступив за обовʼязкову купівлю військових облігацій для українців
Гетманцев виступив за обовʼязкову купівлю військових облігацій для українців
Уряд зменшив для молоді перший внесок за програмою «єОселя»
Уряд зменшив для молоді перший внесок за програмою «єОселя»
Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися на 6%
Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися на 6%
Генштаб розкрив вартість підготовки одного солдата
Генштаб розкрив вартість підготовки одного солдата
Затягування з регуляторними змінами може ускладнити імпорт електроенергії в Україну – експерт
Затягування з регуляторними змінами може ускладнити імпорт електроенергії в Україну – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
8291
NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині
3906
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
3655
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua