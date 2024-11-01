Станом на 1 листопада в Києві підключено до тепла понад 60% житлових будинків

Найнижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках

У Києві триває підключення житлового фонду до опалення. Станом на ранок 1 листопада вже 4 161 житловий будинок, або 60% від загальної кількості будівель, що обслуговуються комунальними житловими організаціями, вже отримують опалення. Про це за результатами засідання оперативного міського штабу з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, значно нижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках, яким розпочинають подавати тепло за їхніми індивідуальними заявками.

«Бачимо, що температура повітря суттєво знижується. Тому я прошу керівників ОСББ, ЖБК та інших відповідальних осіб не зволікати й звертатися до теплопостачальних організацій для вчасного підключення будівель. Усі служби працюють у посиленому режимі, без вихідних і перерв, оскільки стабільне входження в опалювальний сезон зараз є пріоритетним питанням», – зазначив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підготувало обладнання тепломереж і теплоджерел до опалювального сезону 2024-2025 років. Так, фахівці перевірили всі тепломережі, замінили найбільш зношені ділянки, відремонтували й обслужили обладнання теплоджерел, підготували до зими будинкові лічильники, відновлювали зруйноване обладнання.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько семи днів.

