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Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
фото із відкритих джерел

Турецька влада вводить додаткові мита на сталь із Росії

Туреччина вирішила боляче вдарити по імпортерах сталі з Росії, Китаю та Індії й підвищити мита. Про це пише Anadolu Ajansı.

Анкара ввела антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної плоскої сталі від найбільших виробників Росії, Китаю, Індії та Японії. Міністерство торгівлі Туреччини повідомило, що провело аналіз відповідних угод і дійшло висновку, що ціноутворення негативно впливає на інтереси місцевої промисловості та виробників. 

Заходи, введені міністерством, торкаються майже всієї номенклатури гарячекатаної плоскої сталі. Щодо Росії додаткові тарифи застосовуватимуться до імпорту сталі Магнітогорського металургійного комбінату (6,1% від митної вартості CIF, Cost insurance and freight), Новолипецької сталі (6,1%) та інших виробників, зокрема «Сєвєрсталі» (9% ).

Цікаво, що мита отримала не лише країна-агресорка, а й інші. Так, на всіх експортерів з Японії накладено додаткове антидемпінгове мито в 9%. Для індійської Tata steel ввели мито 6,1%. Найбільші мита запроваджені щодо майже десятка великих виробників сталі з Китаю. Імпорт їхньої продукції оподатковуватиметься додатковими зборами у розмірі від 15,42% до 43,3%. «Ухвалено рішення застосувати суворі антидемпінгові заходи для імпорту за списком відповідної продукції», – зазначили у Мінторгу Туреччини.

До слова, у Туреччині масові банкрутства на майже 30% частіші від показників минулого року. Вони викликають ланцюгову реакцію банкрутств по всій економіці. У Туреччині збанкрутувало 15 тис. компаній у січні-серпні 2024 року, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільшу кількість заяв про призупинення виплат за боргами банкам та постачальникам для продовження діяльності, а також заяв про проведення процедур банкрутства подали будівельні та текстильні компанії.

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Теги: металургія влада росія тарифи Туреччина імпорт бізнес податки

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