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Чи має Україна достатньо палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи має Україна достатньо палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
Микола Колісник: «На сьогодні запаси палива сформовано на належному рівнї»
фото: freepik

Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення ввезено необхідну кількість генераторів

В Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Міністерства енергетики Микола Колісник. 

«На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають збалансувати енергосистему, виходячи з різних ресурсів для генерації», – заявив він.

Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», – зазначив заступник міністра. 

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка.  Під час одного з інтерв'ю, ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

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Теги: Міненерго опалювальний сезон опалення Україна

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