На окупованих територіях відключатимуть тепло тим, в кого немає папсорта РФ – Центр нацспротиву

Росіяни заставляють людей в окупації отримувати російський паспорт

Жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Згідно з інформацією ресурсу, місцеві колаборанти погрожують відмовити у теплопостачанні тим, хто не переоформив договір із теплопостачальниками. Для укладення нового договору потрібно зареєструвати право власності на квартиру за російськими законами та мати паспорт РФ.

Отже, фактично отримати тепло можливо лише за наявності російського документа.

«Таким чином, окупант порушує міжнародне гуманітарне право і змушує українців отримувати паспорт РФ, ігноруючи право української нації на існування», – зазначається у повідомленні.

Наприкінці Центр національного спротиву закликав повідомляти про осіб, які допомагають тиснути на українців і співпрацюють із ворогом.

«Ніхто не уникне відповідальності: ані під час війни, ані після», – підсумував ресурс.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську так звана «влада» 17 жовтня розпочала опалювальний сезон, повідомляючи про теплі батареї в школах і лікарнях.

До слова, російські окупанти планують націоналізувати понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі. Ці дії розпочалися ще на початку повномасштабної війни. Про це інформує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, у ворожій військовій частині, що базується в тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності».

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.