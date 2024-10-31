У столиці стартував опалювальний сезон: Кличко повідомив, скільки будинків вже з теплом

Підключення до тепла всіх будинків триватиме до семи днів

Станом на ранок 31 жовтня у Києві близько 1617 багатоповерхівок було підключено до опалення. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У Києві триває підключення житлових будинків до тепла, яке розпочали вчора, 30 жовтня. Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово. Станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1617 багатоповерхівок) отримали опалення», – зазначив Кличко.

Підключення до тепла всіх будинків триватиме до семи днів. «У столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі - 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень. Увімкнення опалення у більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень. Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.», зазначив Кличко.

Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня. Тепло до будівель подається за індивідуальними заявками їх керівників. Наразі до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько семи днів.