Як українкам за кордоном оформити лікарняний для декрету: пояснення МОЗ

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність у разі вагітності пацієнтки можуть отримати без особистого огляду

Медики можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток на підставі іноземних медичних документів

Вагітні пацієнтки, які перебувають за кордоном, можуть отримати медичний висновок без особистого огляду в лікаря. Про це повідомляє МОЗ.

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Медики можуть формувати медичні висновки для таких пацієнток на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність у разі вагітності та пологів може сформувати як сімейний лікар, з яким пацієнтка уклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати МВТН у цій категорії.

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Як повідомляє МОЗ, український лікар формує медичний висновок на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують вагітність жінки. Для цього вагітна має надіслати лікареві (поштою чи месенджером) перекладені державною мовою та нотаріально засвідчені іноземні медичні документи, в яких зазначено строк вагітності, на підставі яких український лікар має сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність після настання 30 тижня вагітності пацієнтки.

У випадку пологів український лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність з дати пологів також на підставі даних іноземних медичних документів. Якщо в жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька дітей, лікар має сформувати медичний висновок не на 126, а на 140 календарних днів.

Покроковий алгоритм дій для вагітних українок, які перебувають за кордоном:

Зверніться по медичну допомогу в країні перебування. На момент настання чи після 30 тижня вагітності отримайте іноземний медичний документ, в якому зазначено факт та термін вагітності.

Рекомендуємо перекласти іноземний медичний документ українською та нотаріально завірити ці переклади.

Зверніться до свого сімейного лікаря або ж іншого лікаря, якому ви надали право на перегляд медичної інформації в ЕСОЗ та повідомте про потребу у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Передайте лікареві іноземні медичні документи з їх перекладом в узгоджений з лікарем спосіб.

Переконайтеся, чи вдалося лікареві успішно сформувати медичний висновок.

В особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірте успішність сформованого електронного лікарняного.

Повідомте роботодавця про е-лікарняний та чекайте на отримання соціальних виплат.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила щодо оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю. Відтепер вагітні можуть самостійно обирати час, коли вони готові йти в декретну відпустку. Завдяки нововведенню вагітні жінки за власним бажанням зможуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.