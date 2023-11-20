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До Києва прибув глава Пентагона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибув глава Пентагона
фото: Ллойд Остін/Twitter

Поки що невідомо, з ким саме сьогодні зустрічатиметься Остін

До України з робочим приїхав голова Пентагона Ллойд Остін.

«Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їх боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому», – написав Остін.

До Києва прибув глава Пентагона фото 1

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки забезпечать запчастинами винищувачі F-16, які будуть передані Україні.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: США війна Україна

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