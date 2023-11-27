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Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи буде ялинка на Новий рік у Києві: Кличко дав відповідь
Ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів
Поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено

Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане з цим, бере на себе ТОВ «Глобал-декор».

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то винятково з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Оскільки цього року в Україні відзначають Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше – до 10 січня.

Нагадаємо, як повідомлялося, новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки. Також торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

Теги: новорічні свята Віталій Кличко

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