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Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні
Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

За словами представника Пентагону, США мають трохи більше ніж $5,4 млрд для допомоги Україні

Сполучені Штати Америки мають трохи більш як $5,4 млрд для надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Райдер сказав, що у Міноборони все ще є трохи більше ніж $5,4 млрд для допомоги Україні. Зокрема, представник Пентагону наголосив, що фінанси виділяються в межах президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для Nasams і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна вартість пакета військової допомоги становить $150 млн.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що очікує, що очолювана республіканцями палата ухвалить законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня, ігноруючи прохання президента Джо Байдена щодо ширшого пакета, який включає допомогу України.

До слова, кандидат на президентських виборах у США 2024 року Крістофер Крісті вважає, що його країна має надавати ще більше допомоги Україні, аби виконати обіцянку перед союзниками.

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Теги: США війна Україна Пентагон

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