Скандал з незадекларованим Range Rover. Прем’єр Шмигаль пояснив, що це за машина

Range Rover Sport, помічений на подвір’ї Шмигалів, тепер вказаний у декларації глави уряду як «службове авто» дружини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 квітня подав виправлену щорічну декларацію, у якій додав до переліку майна авто Range Rover Sport, 2022 року випуску, на якому їздить його дружина Катерина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Преміальний Range Rover Sport з’явився у власності приватного підприємства «Кадіс УА» 2 квітня 2024 року. Єдиною власницею цієї фірми є Катерина Шмигаль. Як зазначається в декларації, дружина прем’єра користується автівкою у службових цілях. А незадовго до її купівлі вона продала своє авто Range Rover Sport, 2016 року випуску, за 994,75 тис. грн.

Преміальний Range Rover Sport з’явився у власності приватного підприємства Катерини Шмигаль «Кадіс УА» у квітні 2024 року дані реєстру декларацій

За даними аналітичної системи YouControl, Шмигаль створила підприємство «Кадіс УА» в лютому 2024-го. Його основна діяльність – готельний бізнес і здача майна в оренду. Утім, ЗМІ не виявили ознак бізнес-активності компанії. Вказано, що статутний капітал фірми – 30 млн грн. Однак, як видно з декларації, торік дружина прем’єра внесла до статутного капіталу лише невелику частину запланованої суми – 2,06 млн грн.

Катерина Шмигаль внесла до статутного капіталу своєї фірми лише невелику частину запланованої суми – 2,06 млн грн дані реєстру декларацій

Нагадаємо, незадекларований Range Rover Sport виявило «Слідство.Інфо». Журналісти знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки – торік її продавали за $84,5 тис. (3,5 млн грн).

З відомостей про сплачені водіями авто штрафи випливає, що 2024 року Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Усі три рази це відбувалося неподалік від помешкання сім'ї прем'єр-міністра у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано у вихідний день – 29 червня 2024 року. Крім того, автівка була припаркована на подвірʼї Шмигалів.

Після виходу розслідування Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміумкласу.