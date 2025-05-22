Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)

Автівка була повністю пофарбована світло-сірою фарбою, включно з колесами, лобовим склом та фарами

Працівники «Київблагоустрою» продовжують прибирати із вулиць столиці автолавки та причепи, які слугували місцями для торгівлі, але з часом були занедбані та використовувались виключно як склади для зберігання товарів або просто стояли як брухт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київдемонтаж.

Днями на вулиці Василя Порика комунальники виявили незвичний екземпляр – автомобіль був повністю покритий світло-сірою фарбою, включно з вікнами, колесами, лобовим склом та фарами.

Камуфляж не врятував автівку від демонтажу фото: Київдемонтаж/Telegram

«Схоже на спробу зробити «рестайлінг», але вийшов радше арт-об’єкт. Втім, функція та сама – стоїть, не рухається, використовується як склад. Просто тепер із дизайнерським акцентом», – зазначили у «Київблагоустрою»

Схоже на спробу зробити «рестайлінг», але вийшов радше арт-об’єкт, зауважили комунальники фото: Київдемонтаж/Telegram

Проте, як зазначили комунальники, камуфляж не допоміг – автівку евакуювали.

Нагадаємо, у Києві триває прибирання з вулиць автомобілів, які згоріли внаслідок влучань російських дронів та ракет. Значну частину таких автівок уже вивезли. Окреме питання – покинуті автомобілі, які роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища.

Раніше повідомлялося, що у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.