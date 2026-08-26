В Україні суттєво зросте виробництво одного виду м'яса: прогноз на 2027 рік

Енергетичні та логістичні проблеми залишатимуться викликом для виробників

Виробництво курятини в Україні у 2027 році може зрости до 1,54 млн тонн, що на 60 тис. тонн більше за прогнозований показник 2026 року. Водночас внутрішнє споживання збільшиться до 1,055 млн тонн, а експорт може сягнути 530 тис. тонн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогноз аналітиків Міністерства сільського господарства США.

За прогнозом аналітиків Міністерства сільського господарства США, внутрішнє споживання курятини в Україні наступного року зросте незначно – до 1,055 млн тонн, що на 11 тис. тонн більше, ніж очікується у 2026 році. Експерти пояснюють, що доступні за ціною продукти птахівництва продовжують збільшувати свою частку в загальному споживанні тваринного білка. Водночас купівельна спроможність населення відновлюється повільно.

Основним драйвером зростання галузі може стати експорт. У 2027 році його прогнозують на рівні 530 тис. тонн – на 40 тис. тонн більше, ніж очікується цьогоріч.

Водночас імпорт курятини, за прогнозом USDA, скоротиться до 45 тис. тонн, що на 5 тис. тонн менше за показник 2026 року.

Українські виробники й надалі орієнтуватимуться передусім на ринок Європейського Союзу, де українська птиця в межах тарифної квоти продається за найвищою ціною. Водночас експорт до Великої Британії у 2027 році може за обсягами наблизитися до поставок української курятини до ЄС. Британія зберегла для України необмежений доступ до свого ринку.

При цьому промислове виробництво курятини в Україні залишається високо концентрованим. За оцінкою USDA, шість вертикально інтегрованих компаній забезпечуватимуть понад 75% загального обсягу виробництва.

Водночас головним фактором, який може обмежити подальше зростання галузі, залишаються ризики, пов'язані з війною. Російські атаки на українську інфраструктуру спричиняють перебої з електропостачанням, ускладнюють логістику та створюють додаткові ризики для виробничих підприємств.

Раніше «Главком» писав, що в Україні найчастіше фальсифікують молочну продукцію та ковбасні вироби. За словами директора Союзу споживачів України Максима Несміянова, частка підроблених товарів залежно від категорії може сягати 30%. У ковбасних виробах, зокрема, виробники можуть зменшувати частку м'яса та додавати більше домішок, видаючи дешевшу продукцію за товар вищого ґатунку.