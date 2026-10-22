Курс валют 22 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,02
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 22 жовтня 2026 року. Порівняно з 21 жовтня, євро, британський фунт та польський злотий подорожчали, тоді як долар США та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,02, євро – 50,56 грн, польського злотого – 11,58 грн.
Курс валют станом на 22 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0256 ↓
|50,5601 ↑
|60,3167 ↑
|11,5876 ↑
|54,6049 ↓
|
Ощадбанк
|44,95 / 45,20
|50,35 / 50,90
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,80 / 45,24
|50,37 / 51,02
|60,01 / 60,97
|11,55 / 11,68
|-
|
ПУМБ
|44,80 / 45,40
|50,30 / 51,00
|59,40 / 60,80
|11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|44,83 / 45,23
|50,30 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,85 / 45,29
|50,10 / 50,85
|58,00 / 61,40
|10,90 / 11,90
|52,00 / 55,80
|
OTP Bank
|44,75 / 45,25
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,00 / 55,35
|
Укрсиббанк
|44,84 / 45,24
|50,30 / 51,00
|59,20 / 61,10
|-
|54,00 / 55,35
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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