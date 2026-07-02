Атака на м'ясокомбінат «Ювілейний» у Запоріжжі: підприємство призупинило роботу

Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків ворожої атаки та оцінка завданих збитків

Російські дрони вдарили по філії м'ясокомбінату «Ювілейний» у Запоріжжі. Підприємство тимчасово призупинило роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міський портал Запоріжжя «Забор».

Учора близько 19:30 російські війська атакували двома реактивними безпілотниками запорізьку філію м'ясокомбінату «Ювілейний». Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яку гасили майже всю ніч.

«Пожежу гасили до самого ранку, бо вона знову спалахувала кожні пів години», – розповів керівник запорізької філії підприємства Максим Рак.

За словами керівника, внаслідок атаки пошкоджено складські та офісні приміщення. Через це роботу запорізької філії тимчасово призупинили.

Керівник підприємства додав, що трагедії вдалося уникнути завдяки перезмінці працівників. На момент удару на території перебували лише охоронці, які не постраждали. Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків ворожої атаки та оцінка завданих збитків.

М’ясокомбінату «Ювілейний» – це одне з найбільших підприємств України з виробництва м'яса, ковбас та м'ясних делікатесів. Засноване у 1996 році. Філії м’ясокомбінату «Ювілейний» працюють в наступних містах: Дніпро, Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Вінниця, Одеса.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська здійснили 903 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє людей.