М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Яловичина в окремих супермаркетах продається вже по 490 грн за кілограм
Яловичина по 430 грн, ошийок по 337 грн: що відбувається з цінами на м'ясо

В Україні зростають ціни на всі основні види м'яса: курятину, свинину та яловичину. Найвищі показники – у яловичому сегменті, де середня ціна гуляшу перевалила за 430 грн за кілограм. Про це свідчать дані моніторингу цін «Мінфін», які відстежує «Главком».  

Курятина: від 110 до 240 грн залежно від частини тушки

Найдоступніший вид м'яса для українців – курятина. Проте й вона суттєво подорожчала. Станом на 27 квітня 2026 року середні ціни на курятину такі:

  • тушка ціла – 110,50 грн/кг;
  • гомілка – 114 грн/кг;
  • стегно – 140,67 грн/кг;
  • філе – 239,67 грн/кг.

Брендована продукція коштує помітно більше. Так, філе «Нашої ряби» в середньому по мережах продається по 264,83 грн/кг, гомілки того ж бренду – 123,95 грн/кг, стегна – 144,56 грн/кг. Тушка «Епікур» у Metro – 128 грн/кг.

Свинина: ошийок б'є 337 грн за кілограм

Ціни на свинину демонструють стабільне зростання. Актуальний прайс по основних позиціях:

  • ошийок – 337,22 грн/кг;
  • шашлик (напівфабрикат) – 273,12 грн/кг;
  • підчеревина – 231,47 грн/кг;
  • ребра – 231,47 грн/кг;
  • лопатка – 215,47 грн/кг;
  • грудинка – 208,93 грн/кг.

Найсуттєвіший розкид цін – на ошийок: від 310,96 грн/кг у Metro до 349 грн/кг у Novus та Megamarket.

Яловичина: найдорожче м'ясо з найбільшим розкидом цін

Яловичина залишається найдорожчою категорією. Середня ціна яловичого гуляшу – 430,96 грн/кг, однак в окремих мережах вона сягає 490 грн/кг (Megamarket) чи знижується до 323,89 грн/кг (Metro). Яловичі ребра в середньому коштують 278,13 грн/кг, у Novus – 304 грн/кг.

Зростання цін на продукти в Україні пояснюється комплексом чинників: здорожчанням кормів та енергоносіїв, підвищенням витрат на логістику та скороченням поголів'я худоби й птиці на тлі повномасштабної війни.

М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина фото 1
Інфографіка: Главнет

Нагадаємо, за підрахунками порталу «Мінфін», від початку 2026 року яловичина подорожчала на 33% – майже до 400 грн/кг. Абсолютним рекордсменом серед базових продуктів стала гречка, яка за два місяці зросла в ціні на 59%.

До слова, інфляція в Україні у лютому 2026 року у річному вимірі склала 7,6%. НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року вона становитиме 7,5%, хоча низка економістів вважають цей прогноз надто оптимістичним.

