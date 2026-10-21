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Дизель подорожчав до 109 грн за літр: ціни на АЗС 21 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дизель подорожчав до 109 грн за літр: ціни на АЗС 21 жовтня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 6,66–8,90 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – до 9 грн за літр

Станом на 21 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,60 грн за літр, дизельного пального – 103,38 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 та А-95+ подорожчали на 1 грн/л, бензин А-100 – на 1 грн/л, а автогаз – на 40 коп./л. Водночас вартість дизельного пального та ДП+ залишилася без змін.

Дизель подорожчав до 109 грн за літр: ціни на АЗС 21 жовтня 2026 року фото 1
інфографіка: glavcom.ua

В Окко дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. У WOG дизельне пальне та ДП+ також подорожчали на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. У Socar вартість дизельного пального та ДП+ збільшилася на 1 грн/л, тоді як ціни на бензин і автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1,50 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. Водночас ціни на бензин усіх представлених марок не змінилися. В «Укрнафті» автогаз подорожчав на 1 грн/л, тоді як вартість бензину та дизельного пального залишилася на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 13 коп./л – до 87,67 грн/л, а автогаз – на 72 коп./л, до 49,45 грн/л. Вартість дизельного пального залишилася незмінною – 99,99 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у Socar – 54,40 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 49,45 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 21 вересня до 21 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 6,66–8,90 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Socar, де ціна підвищилася до 54,40 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало переважно на 3–6,10 грн/л, а преміальне – до 9,10 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В UPG, Окко та WOG його вартість залишилася незмінною, тоді як в інших мережах зросла на 1–1,68 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у деяких мережах на 1–3,60 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: бензин ціни АЗС пальне дизельне пальне

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