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М'ясо та риба стали розкішшю: розвідка оцінила наслідки війни для росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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М'ясо та риба стали розкішшю: розвідка оцінила наслідки війни для росіян
Розвідка наголошує, що ціновий шок найболючіше вдарив по базовому кошику
фото: belta

Розвідка зазначила, що різке зростання цін у РФ найбільше вдарило по базових продуктах

Війна РФ проти України запустила незворотний процес до бідності самої Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Останні соціологічні дослідження (зокрема опитування Prognosis та Shopper’s) демонструють вирок путінському економічному курсу: 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили. На тлі стагнації реальних доходів та колосальних витрат на утримання окупаційної армії пересічний росіянин опинився під пресом паливної кризи,  випереджального зростання цін на паливо, житлово-комунальних послуг та дефіциту імпортних товарів», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначила, що різке зростання цін у РФ найбільше вдарило по базових продуктах. М'ясо, риба, овочі, молочна продукція та фрукти суттєво подорожчали, а інфляція на окремі товари обчислюється двозначними показниками.

Також додається, що росіяни масово відмовляються від купівлі одягу (28%+54%, які економили раніше), переходять на найдешевші китайські репліки на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%). Сфера послуг та громадського харчування переживає глибоке піке: більшість громадян закрила для себе двері кафе та ресторанів (61%), а відмова від щоденної кави з собою (39%) чи перехід на домашні «лоточки» на роботу (28%) стали новою нормою виживання в умовах воєнного часу.

«Російська пропаганда зуміла вибудувати таку психологічну конструкцію, в якій власні злидні та необхідність рахувати копійки сприймаються людьми як «особистий фейл» та невміння заробити. Війна проти України, системна криза, міжнародна ізоляція та санкції в мізках слухняного електорату жодним чином не пов’язуються зі злочинною політикою кремля, який кидає трильйони рублів у топку війни», – наголошує розвідка.

Служба зовнішньої розвідки заявила, що російська економіка демонструє ознаки кризи мілітаризованої системи, а фінансування оборонної галузі дедалі більше відбувається коштом погіршення добробуту населення.

Нагадаємо, масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву.

Як відомо, Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. 

Зокрема, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися з громадянами, які займаються перепродажем пального за завищеними цінами. Очільник регіону назвав такі дії спекуляцією та наголосив, що подібна діяльність є неприпустимою, оскільки деякі особи роблять запаси не для особистого використання, а з метою наживи.

Також російський диктатор Володимир Путін визнав, що паливний ринок РФ зіткнувся з проблемами – на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються «майже на рівні минулого року».

До слова, у різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

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Теги: росія росіяни продукти

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