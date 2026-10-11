В Україні падають ціни на цибулю

Причиною зниження цін на цибулю проєкту називають збільшення пропозиції продукції низької якості

На українському ринку спостерігається подальше здешевлення ріпчастої цибулі, про що свідчать дані EastFruit, передає «Главком».

Головними чинниками цієї тенденції стали збільшення обсягів пропозиції на тлі млявого споживчого попиту. Наразі аграрії відвантажують продукцію за ціною 9-15 грн/кг ($0,20-0,33/кг), що приблизно на десяту частину нижче за показники кінця попереднього робочого тижня.

Експерти пояснюють падіння вартості суттєвим напливом овочів низької якості. Погані погодні умови під час збору врожаю негативно позначилися на його стані, зробивши значну частину цибулі непридатною для довготривалого тримання на складах. Намагаючись якнайшвидше розпродати такий товар, фермери змушені поступатися в ціні. Водночас якісну цибулю виробники переважно залишають у сховищах, очікуючи на кращу ринкову кон'юнктуру.

Попри поточне здешевлення, нинішній цінник на ріпчасту цибулю в Україні залишається в середньому на 37% вищим порівняно з аналогічним періодом торік.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.