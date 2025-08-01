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Ціни на комуналку зростуть. Національний банк назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ціни на комуналку зростуть. Національний банк назвав терміни
Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів може бути скасований через проблеми в енергетиці
фото: glavcom.ua

Якщо рішення про збільшення тарифів на комунальні послуги буде відтерміновано, це позитивно позначиться на інфляції в Україні

До кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте вже з наступного року очікується їхнє поступове збільшення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на липневий звіт Національного банку.

Рішення буде прийнято з огляду на складну ситуацію в енергетиці. Водночас поки невідомо, у яких межах зростуть тарифи. Зазначається, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Регулятор наголошує, якщо рішення про збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги буде відтерміновано, це позитивно позначиться на інфляції в Україні, проте погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. «Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

До слова, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год. Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

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Теги: Національний банк тарифи комуналка НБУ

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