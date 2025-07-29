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Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату
В Україні є 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок
фото з відкритих джерел

10 копійок залишатимуться в обігу до прийняття рішення про їх остаточне вилучення

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Щороку Нацбанк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

У 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг. «Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет», – зазначає регулятор.

Нацбанк наголошує, що 10 копійок і надалі залишатимуться в обігу, зокрема до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.

«Банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації. Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі», – вказано в повідомленні.

Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату фото 1

Крім того, якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок). Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

До слова, Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій

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Теги: Національний банк гроші монета НБУ

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