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Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов
Фінансові установи втратили ліцензії через порушення вимог
фото: bank.gov.ua/НБУ

Причиною стало неподання у встановлені строки обов’язкової звітності

Національний банк України відкликав ліцензії у «ФК «Маре», «Діамант+» та «ФК «Астер-Фінанс» через повторні порушення ліцензійних вимог, а також зобов’язав «Фастфінанс», «ФК «Алькор Кепітал» і «Ломбард «Сапфір» Токарчук і компанія» усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Нацбанк відкликав ліцензії на провадження діяльності трьох фінансових компаній «Фінансова компанія «Маре», «Діамант+» та «Фінансова компанія «Астер-Фінанс». Підставою для такого рішення стали повторні порушення вимог нормативно-правових актів НБУ щодо ліцензування фінансових послуг.

У випадку з «Астер-Фінанс» відкликання ліцензії стало наслідком невиконання попереднього припису Нацбанку, який був винесений 2 червня 2025 року з вимогою усунути порушення до 23 червня. Компанія не надала у повному обсязі документи, інформацію та пояснення на письмові запити НБУ.

Ще до трьох компаній – «Фастфінанс», «Фінансова компанія «Алькор Кепітал» та «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді приписів щодо усунення виявлених порушень.

Причиною стало неподання у встановлені строки обов’язкової звітності. Зокрема, «Фастфінанс» та «Алькор Кепітал» не подали аудиторські звіти щодо річних даних за 2024 рік, а «Ломбард «Сапфір» – не подав звітність за травень 2025 року. Вказані компанії зобов’язані усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 11 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті.

Як відомо, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку. Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

До слова, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

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Теги: Нацбанк НБУ

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