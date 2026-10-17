Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Дизель та автогаз подорожчали. Ціни на АЗС 17 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Дизель та автогаз подорожчали. Ціни на АЗС 17 жовтня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 17 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG, UPG, Окко дизельне пальне, ДП+ та автогаз зросли в ціні на 1 грн/л.

У мережі KLO автогаз та А-92 подорожчали на 50 коп./л, ДП, ДП+ – на 2 грн/л. У Socar зросла ціна на автогаз на 2 грн/л. В «Укрнафті» ДП, ДП+ та автогаз подорожчали на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафта» автогаз та ДП подорожчали на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на АЗС станом на 17 жовтня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 88,90  91,90  100,90 102,90 99,90  - 49,90
OKKO 92,90  95,90  102,90 105,90 102,90  - 45,90
WOG 92,90  95,90  103,50 106,50 102,90  - 51,50
KLO 87,40  95,60  101,90 104,90 101,90 86,50 50,40
SOCAR 94,90  97,90  105,00  106,00  104,00  - 52,90
UKRNAFTA 88,90  91,90  99,90 101,90 - 86,90  48,90
БРСМ 87,99  - 98,17 - - - 47,26

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Теги: АЗС дизельне пальне пальне бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі подорожчання імпортного ресурсу
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
24 вересня, 08:17
Ціни на бензин і дизель на українських АЗС продовжують відрізнятися залежно від мережі
Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року
25 вересня, 23:00
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
26 вересня, 05:50
Зеленський вважає, що українську делегацію використовують як прикриття для паралельних контактів Вашингтона з Москвою
«Це не по-партнерськи»: Зеленський жорстко прокоментував домовленості Трампа з Путіним
9 жовтня, 23:16
Дизельна угода Трампа з Путіним може стати інструментом тиску на Україну
ЗМІ побачили прихований мотив в угоді Трампа з Путіним
11 жовтня, 14:36
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 5 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
5 жовтня, 07:18
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Автогаз подорожчав. Ціни на АЗС 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 07:25
Трамп намагається продемонструвати американцям, що здатен вплинути на ціни на пальне
The Telegraph назвав причину дизельної угоди США і РФ
10 жовтня, 16:45
Угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизеля викликала критику у США напередодні виборів до Конгресу
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Особисті фінанси

В Україні зростають ціни на помідори
В Україні зростають ціни на помідори
Дизель та автогаз подорожчали. Ціни на АЗС 17 жовтня 2026 року
Дизель та автогаз подорожчали. Ціни на АЗС 17 жовтня 2026 року
У Тернополі стрімко дорожчає оренда житла, вільних квартир бракує: експертка пояснила ситуацію
У Тернополі стрімко дорожчає оренда житла, вільних квартир бракує: експертка пояснила ситуацію
Однокімнатна квартира за 67 тис. грн. В Ужгороді ціни на житло встановили новий рекорд
Однокімнатна квартира за 67 тис. грн. В Ужгороді ціни на житло встановили новий рекорд
Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Дизель по 106 грн, а газ по 50. Ціни на АЗС 16 жовтня 2026 року
Дизель по 106 грн, а газ по 50. Ціни на АЗС 16 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
88K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua