РФ продовжила заборону на експорт дизелю, але є винятки

Москва готує нові квоти для постачальників і планує збільшити закордонні продажі пального у листопаді

Російська влада продовжила до кінця січня 2027 року загальну заборону на експорт дизельного пального виробниками, водночас зберігши можливість окремих поставок за винятками. На тлі обмежень Москва розраховує суттєво наростити обсяги продажу дизелю за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення російського уряду спрямоване на стабілізацію внутрішнього паливного ринку. Як повідомляє Bloomberg, заборону на експорт дизелю виробниками продовжили до 31 січня 2027 року. Попередній термін обмежень спливав 31 жовтня.

Для компаній, які не виробляють пальне, заборона вже діяла до кінця січня. Водночас російська влада залишила винятки для окремих постачальників. Їм дозволяють відправляти дизель на зовнішні ринки в межах спеціальних обсягів. Повний текст нового урядового розпорядження на момент публікації Bloomberg ще не оприлюднили.

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив, що країна планує в листопаді експортувати близько 2,15 млн тонн дизельного пального. Для порівняння, у жовтні за кордон відправили приблизно 510 тис. тонн. За словами посадовця, чотири танкери з російським дизелем уже вийшли з балтійських портів.

Росія збільшує квоти на експорт

Окремо Reuters повідомило про плани Москви збільшити квоти для окремих нафтопереробних підприємств. За даними двох співрозмовників агентства, у листопаді їхній загальний обсяг може зрости до 2 млн тонн проти 500 тис. тонн у жовтні. Йдеться про чотириразове збільшення дозволених обсягів.

Нові квоти мають допомогти Росії виконати домовленості щодо постачання пального на зовнішні ринки, зокрема в межах угоди зі США. Водночас 2 млн тонн квот і прогноз Новака про 2,15 млн тонн експорту – різні показники. Перший стосується дозволених обсягів для окремих постачальників, другий – загального плану російського експорту.

Домовленість Трампа і Путіна відкрила шлях для постачання

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизелю на американський і світовий ринки. За його словами, перша партія мала перевищити 300 тис. тонн, у листопаді планували відправити ще 500 тис. тонн, а згодом – додатковий мільйон тонн.

Після цієї домовленості Вашингтон тимчасово послабив санкційні обмеження на операції з російським дизельним пальним. Міністр енергетики США Кріс Райт пояснював, що одним із завдань такого кроку є спонукати Москву до припинення війни проти України.

Раніше «Главком» писав, що перший танкер із російським дизелем, Agioi Fanendes, завантажив близько 40 тис. тонн пального в балтійському порту Приморськ. Спочатку в системах відстеження суден пунктом призначення значився Нью-Йорк. Згодом представник компанії-оператора повідомив Reuters, що остаточний порт розвантаження ще не визначений. У відкритих даних напрямок судна змінився на «за вказівкою».

Скільки Росія може отримати від дизельної угоди

Аналітики Carnegie Endowment for International Peace оцінили теоретичну вартість домовленості приблизно у $7 млрд. Розрахунок ґрунтується на можливому продажі близько 5 млн тонн дизелю протягом шести місяців за поточними цінами.

Однак цю суму не можна вважати додатковим прибутком Росії. Пальне могло бути продане й без домовленості з Вашингтоном, хоча й на менш вигідних умовах. Потенційна економічна перевага Москви полягає передусім у можливості скоротити знижки, які раніше доводилося пропонувати покупцям через санкційні ризики.

Загальна ситуація з російськими державними фінансами залишається складною. За попередніми даними Мінфіну РФ, за січень–вересень 2026 року доходи федерального бюджету становили 29,64 трлн рублів (близько $349,1 млрд). Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас витрати зросли на 14,5% – до 34,83 трлн рублів (приблизно $410,2 млрд).

Надходження від нафти й газу за дев’ять місяців скоротилися на 17,2% – до 5,47 трлн рублів (близько $64,4 млрд). Дефіцит федерального бюджету сягнув 5,19 трлн рублів (приблизно $61,1 млрд). Це вже на 37% більше за дефіцит, який російська влада спочатку планувала на весь 2026 рік.



За розрахунками Reuters, у жовтні надходження до російського бюджету від нафтогазових податків могли становити близько 1 трлн рублів (майже $12 млрд). Це прогноз, а не остаточний звіт. Навіть із можливим жовтневим зростанням сукупні нафтогазові доходи за січень–жовтень агентство оцінювало у 6,45 трлн рублів – на 14% менше, ніж за такий самий період минулого року.



Окремих підтверджених даних про те, скільки саме російський бюджет уже отримав від експорту дизелю в межах домовленості Трампа й Путіна, поки немає.

Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Щоб компенсувати нестачу пального, Москва нарощувала закупівлі за кордоном, зокрема в Білорусі. Однак у вересні білоруські поставки бензину до Росії скоротилися майже на 13%, а дизелю – приблизно на 29%.